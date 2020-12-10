ABD'de bir günde 3000'den fazla kişi Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

ABD'de Koronavirüs salgını büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor. Ülkede bir gün içinde 3250'den fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde acil servislerde doluluk yaşandığı ve sağlık sisteminin bu baskıyı kaldıramamaya başladığı kaydedilirken hastanede tedavi olanların sayısı da 106.217’yi geçti ve tarihin en yüksek seviyesine geldi.

ABD’de elde edilen verilere göre ülkede geçen hafta her gün ortalama 2.259 insan yaşamını yitirirken ortalama 205.661 insanda da virüs tespit edildi.

Ülkede en son 3 Aralık’ta 2.861 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmiş ve bu sayı ülke tarihindeki en yüksek veri olarak kayıtlara geçmişti. Dünkü verilerle birlikte ilk kez bir günde ölenlerin sayısı 3000’i geçti.