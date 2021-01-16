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Dünya

ABD'de bir adam sahte kimlik, dolu silah ve 500'den fazla mermi ile yakalandı

16 Ocak 2021 23:43

ABD'de başkent Washington DC'de sahte akreditasyonla polis kontrol noktasını geçmeye çalışan bir kişi, üzerinde dolu bir silah ve 509 adet mermi ile yakalanarak tutuklandı.

ABD'de yeni Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yapılacak yemin törenine günler kalmışken başkent Washington DC'deki güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyor.

Polis, başkent merkezinde Kongre binasının kuzeyinde bulunan bir kontrol noktasında sahte akreditasyonla güvenlik noktasını geçmeye çalışan bir kişiyi tutukladı.

Virginia eyaletinde yaşadığı belirtilen Beeler adlı adamın üzerinde dolu bir silah ile 509 adet mermi bulunduğu aktarıldı. Beeler'ın yetkisiz silah ve mühimmat bulundurduğu için tutuklandığı bildirildi.

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