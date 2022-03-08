ABD'de benzin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,9 litre) başına 4,17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ham petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD'de benzin fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.

Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar etkiledi

ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 5 doların üzerine çıktı.

Rusya'dan petrol ithalatına kısıtlama getirileceğine ilişkin açıklamalarla ham petrol fiyatındaki yükseliş de hızlandı.