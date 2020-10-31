ABD'de başkanlık yarışı son düzlüğe girdi, adayların cuma günkü durağı kuzey eyaletleri oldu

T24 Dış Haberler

ABD başkan adayları 3 Kasım seçimlerine çok kısa süre kala cuma güne ülkenin kuzeyindeki salıncak eyaletleri gezdi.

İki aday da dün Minnesota ve Wisconsin'ı ziyaret etti. Mevcut başkan Donald Trump üçüncü eyalet için tercihini Michigan'dan yana kullanırken, Demokrat aday Iowa'ya gitti.

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Minnesota ortada mı?

Biden, Minnesota'da alışılmamış bir şekilde savunmadaydı. Minnesota uzun süredir Demokratların kalelerinden biri kabul edilirken, son anketlerde Trump farkı 5 puana kadar indirmeyi başardı. 2016'da da Minnesota'daki yarış beklenenden çok daha yakın geçmişti.

Trump eyaleti kazanma ihtimalleri olduğunu dile getirdi. George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından Minnesota'daki "isyanları" durdurmayı başardığını iddia eden ABD lideri, "Bence 1972'den bu yana ilk kez orayı alacağız" dedi.

Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki

Trump, Washington'a dönmeden önce Yüksek Mahkeme'nin Kuzey Carolina'daki seçim yetkililerinin "3 Kasım'dan önce postalandığı sürece 12 Kasım'a kadar gelen oyların sayılması" kararına izin vermesine tepki gösterdi. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "Bu DELİCE ve ülkemiz için çok kötü bir karar. O 9 günlük süreçte neler olabileceğini düşünebiliyor musunuz?" yazdı.

Yüksek Mahkeme geçen hafta da Pennsylvania'da benzer bir karar alınmasına izin vermiş ve Trump buna da tepki göstermişti. Trump'ın atadığı yeni hâkim Amy Coney Barrett, "tartışmaları inceleme fırsatı olmadığını için" oy kullanmadı.

Anket sonuçlarında Trump'ın Biden'ı yakalayamamasının ardından Cumhuriyetçiler kampanya sürecinin son günlerinde oy sayımıyla ilgili yasal süre ve prosedürlere yoğunlaşmaya başladı. Trump, seçim sonuçlarını 3 Kasım akşamı bilmek istediğini söyledi ancak yasalara göre eyaletlerin son sonuçları göndermek için 8 Aralık'a kadar vakti var.

Trump ekonomiyi öne çıkardı, Koronavirüs gölgeledi

Trump, dünkü mitinglerinde bir kez daha ekonomiye vurgu yaptı ve ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekteki başarısına dikkat çekti. ABD Başkanı'nın verdiği mesajlardan bir diğeri de kampanya döneminde sıklıkla olduğunu gibi "hukuk ve düzen"di.

Ancak Koronavirüs verileri bir kez daha mitingleri gölgeledi. Perşembe günü ABD'de 88 bin 521 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Cuma günü itibariyle ülke 9 milyon vakayı aştı, ölü sayısı da 230 bine yaklaştı. ABD medyasında birçok eyalette hastanelerin dolmaya başladığıyla ilgili haberler yer aldı.

Trump cuma günü Michigan'ın Waterford kasabasında çoğu maskesiz bir kalabalığa seslenirken, "Eyaletleri açmak zorundasınız. Valiye bu eyaleti açtırmalıyız değil mi? Merak etmeyin, 4 Kasım'da Demokratların yönettiği bütün eyaletler açılacak" dedi.

Trump, Green Bay'deki mitinginde de Wisconsin'i kazanacaklarını söyleyip, "Başkanınız olduğum için çok şanslısınız" dedi.

Biden'dan Iowa'ya 2008-2012 hatırlatması

Biden ise Koronavirüs bulaş riskini düşürmek için halkın arabalarının içinden katıldığı mitingler düzenlemeye devam etti. Kampanya sürecinin başından bu yana ekstra ilgi gösterdiği Iowa'da günün ilk mitingini yapan Biden, "Bakın dostlar, 4 sene daha Trump tarafından yönetilmeyi göze alamayız" dedi.

Iowa'nın 2008 ve 2012'de kendisini ve Baracak Obama'yı tercih ettiğini vurgulayan Biden, "Bu galibiyet serisini devam ettirelim" diye konuştu. Biden, 2008 ve 2012'de pusulalarda Obama'nın başkan yardımcısı adayı olarak yer alıyordu.

Biden, seçimin son günlerinde sıklıkla öne çıkardığı sloganı bir kez daha dillendirdi; "Gururlu bir Demokrat olarak yarışıyorum, ancak bir Amerikan başkanı olarak yöneteceğim".

Kamala Harris Texas'taydı

Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ise cuma günü Texas'taydı. Harris, "Texas'ta ortada olan çok şey var. Seslerinin duyulmasını hak ediyorlar. Dinlenmeyi hak ediyorlar. Biz hepsinin oyunu hak etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Uzun süre boyunca Cumhuriyetçilerin kalesi olarak görülen Texas'ta son anketler eyaletin ortada olduğunu gösteriyor. Biden, Mart'tan bu yana Texas'ı ziyaret etmedi.

Ulusal çaptaki anketlerde ise Biden oy kaybetse de ciddi anlamda üstünlüğünü koruyor. 270toWin geçen hafta Biden'ın 300'ün üstünde Seçmenler Kurulu oyu alacağını öngörüyordu, bu hafta ise tahminini 290'a çekti. Bir adayın başkan olabilmek için 270 Seçmenler Kurulu oyu alması gerekiyor.

Salıncak eyalet nedir?