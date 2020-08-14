ABD'de aşı denemelerine katılanlar, yaşayacakları yan etkilerin bedelini ödemek zorunda kalabilir!

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ABD'de farklı kuruluşların hızla geliştirmeye çalıştığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının denemelerine katılan vatandaşların aşının sebep olduğu sakatlıkların tedavisi için devletten para alamayabileceği belirtildi.

Bloomberg'in aktardığına göre denemelere katılan vatandaşların testler sonucunda doğabilecek sağlık ihtiyaçları nadiren kullanılan bir acil durum federal program tarafından karşılanıyor.

Bu program, pandemi durumunda ilaç şirketlerini virüsle mücadele etmeye teşvik etmek için onları mesuliyet davalarından koruyor. Bunun yerine ilaç denemesine katılanların yaşayabileceği sağlık sorunları için yapılan masrafları devlet vergi mükelleflerinin verdiği paralardan ödüyor.

Ancak program bu ödemelerin yapılabilmesi için gerekli fonlamaya sahip olacağının garantisini vermiyor. 2009'da oluşturulan program şu ana kadar 6 milyon dolardan az ödeme yaptı ve Covid-19 salgını için programa bir fon yönlendirilmedi.

Aşıların otizme neden olduğu iddiasıyla ABD'ye açılan davalarda Washington'u temsil eden avukat Richard Topping, bu durumun bir krize neden olabileceğini ifade etti.

Seçimlere kısa süre kala anketlerde rakibi olması beklenen Biden'ın gerisinde bulunan Başkan Donald Trump, aşının Eylül ayında hazır olmasını istediğini belirtmişti. Washington'ın başlattığı ''Warp Hızı Operasyonu" girişimi 2021'in ilk ayında 300 milyon doz Covid-19 aşısı üretilmiş olmasını hedefliyor.

Rusya da bu hafta Koronavirüs aşısını tescil ettiğini açıkladı. Ancak aşının çok kısa sürede üretilmiş olması sebebiyle birçok sağlık uzmanı bu açıklamaya temkinli yaklaştı.