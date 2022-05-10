ABD’de akaryakıt fiyatları, yaz dönemi öncesi yeniden rekor kırdı

ABD'de perakende benzin ve motorin fiyatları yaz dönemi başlayan otomobille yolculuk sezonu öncesinde rekor seviyede arttı.

Benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 4,37 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Motorinin fiyatı ise 5,50 dolara ulaşarak yine rekor kırdı.

Ülkede yaz aylarında yapılan yoğun kara yolu yolculuklarını tanımlamak için kullanılan “sürüş sezonu”nun üç hafta içinde başlaması öngörülüyor.

Benzin ve motorindeki bu artışın ülkede son 40 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele etmeye çalışan Fed ve politikaları sert bir şekilde eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden için önemli bir sorun teşkil etmesi bekleniyor.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 47'lik artış gösterdi.

Ortalama benzin fiyatı aylık bazda ise yüzde 6,3 artarken, benzin fiyatındaki haftalık artış yüzde 4'ü buldu. ABD'de benzinin ortalama fiyatı daha önce 11 Mart'ta galon başına 4,33 dolar ile rekor kaydetmişti.

Bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 5,84 dolara ulaştı. Benzin fiyatlarında Kaliforniya'yı 5,29 dolar ile Hawai ve 5,12 dolar ile Nevada takip etti.

Zamlara rağmen salgın sonrası daha fazla sürücü yola çıkacak

Benzin fiyatlarındaki artış araçlarıyla yolculuk yapanlar için sorun teşkil etse de, salgın sonrası daha fazla sürücünün yaz aylarında trafiğe çıkması bekleniyor.

ABD yetkililerini açıkladığı verilere göre, ülkedeki motorlu araç kullanıcılarının nisan ayından eylül ayına dek günlük 9,2 milyon varil benzin harcaması beklenirken bu rakam geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 0,8’lik bir artışa tekabül ediyor.

Bu arada ülkede benzin fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonist baskıların yoğunlaşacağına dair endişeleri de artırdı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı göstermişti. Enflasyon verisinde benzin fiyatlarına ilişkin endeks martta yıllık yüzde 48 artmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ham petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ABD'de benzin fiyatlarının da yükselmesine neden olmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarını düşürmek için mart ayında ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesine izin verdiğini duyurmuştu.