ABD'de 93 kadını öldürdüğünü itiraf eden seri katil öldü

ABD'de 1970-2005 arasında 93 kadını öldürdüğünü itiraf eden Samuel Little 80 yaşında öldü. Little, FBI tarafından ülkede en fazla cinayet işleyen seri katil olarak niteleniyordu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, ABD'de 'en fazla can alan seri katil' olduğu düşünülen Little, 1980'lerin sonlarında üç kadını öldürmek suçundan 2012 yılında yakalanmış, cinayet mahallerinde DNA örneklerinin bulunması sonucu 2014'te müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaevindeyken Teksas polisine verdiği ifadede başka cinayetler işlediğini de söylemiş ve sonuç olarak 1970-2005 arasında ülke çapında 93 kadını öldürdüğünü itiraf etmişti.

FBI o tarihten bu yana, itiraflara konu olan 50 cinayetle Little arasında bağlantı kurabildi. Diğer cinayetlere dair soruşturmalar ise devam ediyor.