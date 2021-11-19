ABD'de 8 eyalet, Instagram'ın çocukların ruh sağlığına etkisini görmezden gelen Facebook hakkında soruşturma başlattı

ABD’de iki partinin birleşiminden oluşan eyalet savcıları, Facebook hakkında Instagram’ın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini bildikleri halde teşvik etmeyi sürdürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlattı.

The Guardian’da yer alan habere göre, sekiz eyaletin dahil olduğu soruşturma, Facebook’un Instagram’ın çocukların ve gençlerin ruh sağlığına olumsuz etkilerini tespit eden rapora rağmen harekete geçmediğinin fark edilmesi üzerine açıldı.

California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, New Jersey, Tennessee ve Vermont eyaletlerinden savcılar, soruşturmayı başlattı.

California savcısı Rob Bonta “Meta, uzun süredir İnstagram’ın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkisini gözardı ediyordu. Artık yeter.” dedi.

Yeni adı Meta olan Facebook, soruşturma konusunda bir açıklama yapmadı.