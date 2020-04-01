ABD'de 6 aylık bir bebek Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Connecticut Valisi Ned Lamont Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hasta bebeğin geçen hafta sonu hastaneye getirildiğini ve tepki vermediği bilgisini verdi.

Bebeğe dün gece yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Lamont, "Bu kesinlikle yürek parçalayıcı. Bunun, Covid-19 koplikasyonları nedeniyle kaybedilen en genç hayatlardan biri olduğunu sanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayınlanan verilerde, ülkedeki toplam vaka sayısının 203 bin 608'e ulaştığı; hayatını kaybedenlerin sayısının da 4 bin 361'e yükseldiği bilgisi verilmişti.