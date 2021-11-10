ABD’de 2016’dan bu yana ilk Kuzey Amerika Liderler Zirvesi düzenlenecek

ABD Başkanı Joe Biden’ın 2016’dan bu yana ilk kez Kuzey Amerika Liderler Zirvesi (NALS) kapsamında Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'u Beyaz Saray’da ağırlayacağı açıklandı.

ABD ev sahipliğinde, 2016’dan bu yana ilk kez Kuzey Amerika Liderler Zirvesi (NALS) düzenleneceği bildirildi. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın 2016’dan bu yana ilk kez Kuzey Amerika Liderler Zirvesi (NALS) kapsamında Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'u 18 Kasım’da Beyaz Saray’da ağırlayacağı bildirildi.

Açıklamada, liderlerin iklim krizi, göç sorunu, Covid-19 salgını, ortak ilişkiler, genişleyen bölgesel ve küresel zorlukları ele alacağı ifade edildi.



