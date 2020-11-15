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Koronavirüs

ABD'de 164 bini aşkın yeni Covid-19 vakası!

15 Kasım 2020 21:20

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e yükseldi.

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