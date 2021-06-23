ABD'de 16 yaşındaki öğrenciyle cinsel ilişki yaşayan eski lise öğretmeni tutuklandı

ABD'nin Texas eyaletinde, eski bir lise öğretmeni olan Katrina Maxwell, bahar tatilinde 16 yaşındaki bir öğrenciye cinsel istismarda bulunmaktan yargılandı.

Mahkeme kayıtlarına göre, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde bir lisede öğretmenlik yapmış olan Katrina Maxwell, bahar tatilinde 16 yaşındaki bir erkek öğrenciyle ilişkiye girdi.

Sheldon Bağımsız Okul Bölgesi (ISD), olaydan başka bir öğretmenin bildirmesi üzerine haberdar oldu. Aynı öğretmen, Maxwell'in daha önce aynı erkek öğrenciyi başka bir kızla gördüğünde kafasına makas fırlattığını söyledi.

Maxwell, suçlamaları kabul etti ve tutuklandı.