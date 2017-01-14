ABD, Cumhurbaşkanlığı'nı yalanladı: Astana görüşmelerine davet edilmedik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, Suriye için Astana’da yapılacak görüşmelere davet edilmediklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında, Suriye için 23 Ocak’ta başlayacak Astana görüşmelerinde sizin bir rolünüz olacak mı?” şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı: “Orada bir rolümüz olacak mı bilmiyorum ve bu konuda sizi görüşmeleri düzenleyen Rusya ve Türkiye’ye yönlendirmek isterim. Biz henüz bir davet almadık.”

DHA'nın haberine göre bir gazetecinin, “Bu görüşmeler hakkında size bir şey söylediler mi?” sorusuna ise Mark Toner, “Bakanımız, kendisinin de ifade ettiği gibi, hem Rus hem de Türk mevkidaşıyla irtibat halinde Suriye’deki durumu görüşüyor. Bu yüzden de, elbette kendisi bu görüşmelerde süreci hızlandırabilir. Fakat biz bu görüşmeleri düzenleyen değiliz” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Astana'da yapılacak olan Suriye görüşmelerine ABD'nin de katılacağını söylemişti.

ABD'nin hangi düzeyde temsil edileceğinin henüz net olmadığını ifade eden Kalın "Astana görüşmelerine ABD de katılacak. ABD'nin hangi düzeyde temsil edileceği henüz net değil. Esad iktidarda olduğu sürece Suriye'de çözüm zor" diye konuşmuştu.