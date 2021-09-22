ABD, Covid pandemisini sona erdirecek yol haritası için zirve düzenleyecek; Biden dünya liderlerine çağrıda bulunacak

ABD, çarşamba günü Koronavirüs pandemisini sona erdirecek yol haritasını belirlemek üzere bir zirve düzenleyecek. ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlığındaki zirvede, dünya liderlerine gelecek eylüle kadar dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanması konusunda çağrı yapılacak.

The Washington Post’ta yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sürerken, Covid-19 pandemisi için dünyaya yeterince liderlik yapmamakla suçlanan ABD, bir zirve düzenleyecek.

Beyaz Saray yetkililerinin aktardığına göre, Biden dünya liderlerine Eylül 2022’ye kadar dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanması konusunda işbirliği çağrısı yapacak.

İsmini vermeyen bir Beyaz Saray yetkilisi “Zirvenin amacı, pandeminin sonuna bilinçli bir şekilde geçmek olacak” dedi. Yetkili, bu süreçte özel sektör ve hayırseverlerle birlikte çalışılması gerekeceğini belirtti.