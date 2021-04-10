ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, Covid-19 sebebiyle Türkiye'ye seyahat uyarısını en yüksek seviyeye çıkardı

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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri günlük Koronavirüs vakalarının Avrupa kıtasında en yüksek seviyede seyrettiği ülkelerden olan Türkiye'ye Covid-19 seyahat uyarısını en yüksek seviye olan 4'e çıkardı. Türkiye'nin Covid-19 risk seviyesi "Çok Yüksek" olarak belirlendi.

2 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemede ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri(CDC), seyahatçilerin Türkiye'ye gitmekten kaçınması gerektiği, tamamıyla aşılanmış kişilerin bile yayılan Covid-19 varyantları sebebiyle Türkiye'de virüsü kapma riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

CDC, Türkiye'ye seyahat etmek zorunda olanların gitmeden aşılanması, ülkedeyken de sürekli maske kullanması, sosyal mesafeyi koruması, kalabalıklardan kaçınması ve ellerini yıkaması tavsiye edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise geçen aylarda olduğu gibi Türkiye'ye seyahat uyarısını 3. seviyede tuttu.