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Dünya

ABD, Çinli Xiaomi'yi kurucusuna verilen ödül nedeniyle kara listeye aldı

05 Mart 2021 23:04

ABD Savunma Bakanlığının belgeleri, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin, kurucusu ve CEO'su Lei Jun'a Çin devletine yaptığı hizmetlerden dolayı verilen ödül nedeniyle "ordu bağlantılı şirketler" listesine alındığını ortaya koydu.

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