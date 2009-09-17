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Dünya

ABD, Çin'in artan askeri gücünden endişeli

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Çin'in artan askeri gücünden endişe duyduklarını açıkladı.

17 Eylül 2009 03:00

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Amerikan istihbarat servislerinin Çin ordusunun modernizasyonundan endişe duyulduğuna ilişkin raporunun yayımlanmasından sonra ABD'nin doğusundaki Maryland'de Hava Kuvvetleri Birliği'ne hitaben yaptığı konuşmada, ABD'nin Pasifik'teki deniz ve hava kuvvetleri varlığının yeni bir Çin tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

ABD'li Bakan, Çin gibi ülkelerin askeri modernizasyon programlarının, Amerikan ordusuna doğrudan bir tehdit oluşturmasından daha az kaygı duyulması gerektiğini vurguladı. Gates, buna karşın, Çin Halk Cumhuriyeti'nin hava, deniz savunma silahlarının, balistik füzelerinin, ABD'nin Pasifik'teki müttefiklerine yardım kapasitesini tehlikeye atıyor olmasının daha ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

Bazı uzmanlar, Çin gibi ülkelerin silah ve nokta atışı kapasiteli füzelere sahip olmasıyla Amerikan ordusunun yakında okyanuslarda, uzayda ve siber alemde hakimiyetini kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

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