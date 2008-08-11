ABD Çin'e acımadı

Tempo24-



Olimpiyat Oyunları'nda erkekler basketbolda altın madalyanın en büyük favorisi olarak gösterilen ABD, Çin'i 31 sayı farkla 101-70 yendi. NBA yıldızlarından oluşan ABD Milli Takımı ilk 15 dakikasında zorlansa da oyunun sonraki bölümünde üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi ve rahat bir galibiyet aldı.







Karşılaşma Çin'in yıldızı Yao Ming'in 3 sayı çizgisinin dışından bulduğu basketle başladı. İlk çeyreğin son 4 buçuk dakikasına 11-9 önde giren Çin, rakibinin üstünlüğüne karşı koyamadı ve ilk 10 dakikayı 20-16 geride kapattı. Her iki takım da, maçın ilk çeyreğinde takım oyunundan fazla örnek veremedi. Çin, bulduğu 16 sayının 12'sini 3 sayı çizgisinin dışından attığı şutlarla elde etti.



ABD, ikinci çeyrekte, maça yavaş yavaş ısındığının işaretini verdi. Maç 24-21 ABD'nin üstünlüğüyle devam ettiği sırada LeBron James, rakibinin şutunu havada tutarak bloke etti ve Çin'in farkı bir sayıya indirerek ümitlenmesine izin vermedi. Maçtan kopmama uğraşı veren Çin, ilk yarının bitimine 6 dakika kala 29-29 eşitliği sağladı, ancak ikinci çeyreğin 8. dakikasından sonra farkın açılmasına engel olamadı. İlk yarı, ABD'nin 49-37 üstünlüğüyle kapandı.



Rüya takım, 3. çeyreğin 5. dakikasında farkı 17'ye çıkarmasının ardından daha göze hitap eden bir oyun sergiledi. Üçüncü çeyrek 26 sayı farkla 74-48 bitti.



Üstün oyununu maçın son çeyreğinde de sürdüren ABD, çeyreğin son 7 dakikaya yaklaşırken skoru 84-50'ye getirdi. Çin, ilk iki çeyrekte sayıya çevirdiği 3 sayılık atışları son iki çeyrekte tekrarlayamadı ve 3 sayı yüzdesini ilk 20 dakikaya oranla düzelten ABD, maçı 31 sayı farkla 101-70 kazandı.



Maçta hiç şut ve faul atışı kaçırmayan Dwayne Wade 19 sayıyla en skorer oyuncu olurken, LeBron James 18, Kobe Bryant ile Dwight Howard ise 13'er sayı kaydettiler. Çin'in en skorer oyuncusu ise 13 sayı atan Yao Ming oldu.



GÜNÜN SONUÇLARI



A GRUBU

Avustralya-Hırvatistan: 82 – 97

Rusya-İran: 71 – 49

Litvanya-Arjantin: 79 – 75





B GRUBU

Almanya-Angola: 95 – 66

İspanya-Yunanistan: 81 – 66

ABD-Çin: 101 – 70





