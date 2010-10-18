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Dünya

ABD, ÇİN'DEN İRAN İLE ANLAŞMALAR YAPMAMASINI İSTEDİ WASHINGTON (A.A)

18 Ekim 2010 12:33

-ABD, ÇİN'DEN İRAN İLE ANLAŞMALAR YAPMAMASINI İSTEDİ WASHINGTON (A.A) - 18.10.2010 - ABD'nin, Çin'den İran ile anlaşmalar yapmaya son vermesini istediği bildirildi. Washington Post gazetesi, ABD yönetiminin, Pekin yönetiminden, Çinli şirketlerin, İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarına destek ve uzman yardımı sağlamaması için daha çok şey yapmasını istediğini yazdı. Gazetenin ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayanarak verdiği haberde, Washington yönetiminin Çinli şirketlerin, İran'a nükleer programı nedeniyle uygulanan BM yaptırımlarını birçok kez deldiği kanısında olduğu belirtildi.  Gazeteye açıklamada bulunan ABD'li yetkili, İran'a yaptırımların uygulanmasını denetlemekle görevli ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Robert Einhorn'un, Çinli yetkililere, içinde İran'a destek sağlayan Çinli şirketlerle bankaların adlarının bulunduğu önemli bir listeyi Çinli yetkililere verdiğini kaydetti.  Yetkili, listedeki İran'a destek sağlayan şirketlerin adlarını veya sayısını açıklamadı, ancak pek çok Çinli şirket ile bankanın, özellikle İran'ın füze programına sınırlı teknoloji desteği sağlamakla ilişkisi bulunduğunu söyledi. Gazeteye açıklamada bulunan başka bir ABD'li yetkili de Çinli şirketlerin İran'a, uranyum zenginleştirmede kullanılan santrfüjlerin yapımına yardımcı olabilecek malzemeler sattığının belirlendiğini öne sürdü. Yetkili Çinli şirketlerin sattığı malzemeler sayesinde İran'ın daha iyi santrfüjler yapabileceğini savundu. ABD'deki Çin Büyükelçiliğinden bir yetkili, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'nin yönelttiği suçlamaları soruşturacağını söyledi.

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