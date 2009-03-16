ABD, Chavez'le dalga geçti

ABD Savunma Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in Rusya'ya hava üssü verme önerisini alaya aldı.



ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Geoff Morrell, "Oraya kadar gitmek, o yaşlı uçaklar için çok uzun yol demek" dedi.



ABD Savunma Bakanlığı'ndan adının gizli tutulmasını isteyen bir yetkili de Rusya'nın Küba ile Venezuela arasındaki askeri ilişkileri artırma çabalarının kendileri için gerçek bir endişe kaynağı olmadığını söyledi.



Chavez, pazar günleri katıldığı TV programı "Alo Başkan" programında, "Başkan Dimitri Medvedev'e her zaman söylüyorum. Rusya'nın, stratejik planlarını yaşama geçirmek için ne zaman üsse ihtiyacı olursa Venezuela bunu sağlamaya hazır" demişti.



Chavez, Antiller'deki La Orchila Adası'nda bulunan askeri üssü, Rusya'nın kullanımına sunabileceklerini söylemişti.

