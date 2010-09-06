-ABD ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası 2. tur maçında Angola'yı 55 sayı farkla 121-66 yenen ABD, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın 1. dakikasında Billups ve Durant'ın basketleriyle 5-0 öne geçen ABD karşısında Angola, Gomes'in basketiyle 2. dakikada farkı 1 sayıya (5-4) indirdi. Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü tamamen eline geçiren ABD, 7'de 1 üç sayılık atış isabet oranıyla oynayan rakibi karşısında Billups ve Durant ile bulduğu basketlerle 1. periyodu 33-13 önde geçti. İlk periyotta ABD, rakibine ribauntlarda da 15-6'lık üstünlük kurdu. İkinci periyotta da Billups, Love ve Durant'ın basketleriyle farkı açmaya devam eden ABD, ilk yarıyı 65-38 önde kapadı. Rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koyan ABD, 3. periyotta Gordon'un 3 sayılık basketleriyle farkı 28. dakikada farkı 37 sayıya (89-52) çıkardı ve son periyoda da 91-56 önde girdi. Son periyotta oyundan iyice düşen ve sadece 5 sayı atan Angola karşısında ABD, Gay ve Gordon'un basketleriyle karşılaşmadan 55 sayı farkla 121-66 galip ayrıldı. Karşılaşmada Angola 15 top kaybıyla oynarken, ABD rakibine ribauntlarda da 48-23 üstünlük kurdu. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Angola'da 21 sayı atan Gomes oldu. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Milivoje Jovcic xxx (Sırbistan), Borys Ryzhyk xxx (Ukrayna), Samir Abaakil xxx (Fas) ABD: Rose xxx 9, Billups xxx 19, Iguodala xxx 6, Durant xxx 17, Odom xxx 9, Gay xxx 17, Westbrook xxx 4, Love xxx 8, Gordon xxx 17, Curry xx 5, Chandler xx 5, Granger xx 5 Angola: Morais x 5, Lutonda xx 8, Almeida x 3, Gomes xxx 21, Mingas x 2, Bonifacio x, Ambrosio xx 12, Fortes xx 11, Jeronimo x, Mbunga x 4 1. Periyot: 33-13 Devre: 65-38 3. Periyot: 91-56