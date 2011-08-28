ABD Büyükelçisini protesto etti, ağır yaralandı

T24 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptığı çevre, doğa ve ABD karşıtı eylemlerle tanınan Ayhan Karahan, bu gece yarısı motosikleti ile evine dönerken alkollü ve ehliyetsiz bir otomobil sürücüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Bir gün önce uluslar arası bale festivalinde ABD Büyükelçisi Françis Ricciardone'ye karşı yaptığı eylemle gündeme gelen Karahan'a çarpan ve olay yerinden kaçan sürücü ise iki saat sonra jandarmalar tarafından yakalandı.



Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Yurttaş İnsiyatifi sözcüsü olarak çevre, doğa, rant ve ABD askerlerine yönelik yaptığı eylemlerle tanınan turizmci 50 yaşındaki Ayhan Karahan saat 00.30 sıralarında kendisine ait 48 UH 679 plakalı motosiklet ile Torba Mahallesi'nden Bodrum'a giderken, Emre Yumşak'ın kullandığı 48 VR 233 plakalı otomobilin sol taraftan çarpması sonucu yol kenarına düşerek ağır yaralandı. Sürücü Yumşak olay yerinden kaçarken, Karahan, yoldan geçen vatandaşların çağırdığı ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Beyin Cerrahı Op. Dr. Ender Tabur'un müdahale ettiği ve kaza anında kafasında kask bulunmadığı öğrenilen Karahan'ın kafatasında , sağ köprücük kemiğinde, kol ve bacaklarında kırıklar olduğu hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Ehliyetsiz ve alkolsüz sürücü kaçtı



Olaydan sonra hemen kaçan ve Bodrum Jandarma Timleri'nin olay yerinde yaptığı incelemeden iki saat sonra Bodrum Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki evinde yakalanan sürücü Emre Yumşak'ın ise 100 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Yumşak gazetecilerine kaza nasıl oldu sorusuna “Adı üzerinde ,olaydan sonra korktuğum için duramadım" demekle yetindi.



Kazanın ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne gelen Karahan'ın kız arkadaşı Ayşen Çelik, kardeşi Konacık, CHP Belde Başkanı Halil Karahan, Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Üyeleri merakla ünlü çevreciden gelecek iyi haberleri beklemeye başladılar. Halil Karahan “Ağabeyim Torba'dan eve dönerken alkollü ve ehliyetsiz bir sürücünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. En büyük üzüntümüz sürücünün çarptıktan sonra yardım isteyeceği yerde bırakıp kaçması, belki de daha hızlı bir müdahale yapılsaydı, şu anda ağabeyim yaşam mücadelesi vermiyor olabilirdi. Kafatasında ve vücudunda kırıklar var, ancak doktorlar beyin kanaması olmadığını belirttiler, ayrıca bilincinin de yerinde olduğunu öğrendik, tedavisi devam ediyor" dedi.



Son olarak geçtiğimiz Perşembe günü akşamı Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen 9. Uluslar arası Bodrum Bale Festivali'nde Washington Bale Topluluğu'nun Rock'ın Roll isimli gösterisini izlemek üzere gelen ABD Büyükelçisi Françis Ricciardone'ye basın açıklaması yaptığı sırada insiyatif üyesi İskender Doğer ile birlikte sahneye çıkarak eylem ve protestosunda bulunduktan sonra göz altına alınan Karahan, Bodrum'da yaptığı Amerikan savaş gemileri ve askerlerine yönelik eylem ve doğa, çevre ve rant adına açtığı davalarla tanınıyor.



