ABD Büyükelçisi'nden PKK'ya çağrı: Anlamsız saldırılara son ver

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Sur'da 5 güvenlik görevlisinin şehit olmasının ardından PKK saldırılarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "PKK'ya anlamsız, acımasız saldırılarına son vermesi konusunda yeniden çağrıda bulunuyoruz" dedi.

DHA’dan Bahar Demirel’in haberine göre; ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, 27 Ocak günü Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanan ve 5 güvenlik görevlisinin şehit olmasına neden olan PKK saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bass, saldırıda hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin ailelerine baş sağlığı dilediği mesajında "PKK'ya anlamsız, acımasız saldırılarına son vermesi konusunda yeniden çağrıda bulunuyoruz. Çatışmalara geri dönülmesine dayanak oluşturan sorunların çözümü, şiddette değil, siyasi ve meşru kurumlarda yürütülecek diyalog ve müzakerelerde yatmaktadır" dedi.

"Sorunların çözümü için diyalog ve müzakere"

Çözümün şiddette değil, diyalog ve müzakerelerde olduğunu vurgulayan Bass, mesajında şu görüşlere verdi: "Dün Sur'da yaşanan PKK saldırısında hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin aileleri ve yakınlarına en derin baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırı, Güneydoğu'da süren çatışmaların bedelini güvenlik güçleri ve sivillerin korkunç bir biçimde ödediği gerçeğinin göstergelerinden yalnızca biri. PKK'ya anlamsız, acımasız saldırılarına son vermesi konusunda yeniden çağrıda bulunuyor; Türkiye'nin birçok vatandaşını etkileyen travmanın asıl kaynağının, PKK'nın saldırılarına geri dönmesi olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Çatışmalara geri dönülmesine dayanak oluşturan sorunların çözümü, şiddette değil, siyasi ve meşru kurumlarda yürütülecek diyalog ve müzakerelerde yatmaktadır. Barış yanlısı olan herkesi gücünü bu yönde kullanmaya teşvik ediyoruz"