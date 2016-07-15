ABD Büyükelçisi’nden 3 nöbetçi yayın yönetmenine ziyaret

ABD Büyükelçisi John R. Bass, Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi yayın yönetmenliği yaptıkları için tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Erol Önderoğlu, Ahmet Nesin ve Şebnem Korur Fincancı’yı İstanbul’da ziyaret etti.

RSF Temsilcisi Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Fincancı ve gazeteci-yazar Nesin, Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla “nöbetçi genel yayın yönetmeliği” yaptığı için 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklanmıştı. Fincancı ve Önderoğlu’nun ardından Ahmet Nesin için de tahliye kararı verilmişti.

DHA’nın sorularını yanıtlayan RSF Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Büyükelçi’nin ziyareti sırasında, medya ve ifade özgürlüğü mücadelesi, genel olarak da toplumsal barış sürecinde yaptığımız çalışmaları anlatmamız istendi” diye vurguladı. Önderoğlu, Büyükelçi'nin ziyaretini bugün Twitter hesabında paylaştığı bir fotoğraf ile duyurdu.

Önderoğlu, “Bu, kısa tutukluluğumuzun ardından gelen bir ziyaretti. Büyükelçi, ifade özgürlüğünün endişe konusu olmadan savunulmasının, toplumun da tedirginlik duymadan kanaatlerini paylaşabilmesinin önemine işaret etti. Bunu da savunduklarını ifade etti” dedi.