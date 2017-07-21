ABD Büyükelçisi Türkiye'den ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın Kabil Büyükelçiliği görevine geçmesini istiyor. Beyaz Saray, Trump'ın Kongre'ye gönderdiği ve yeni büyükelçi atamalarını içeren listeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Donald Trump'ın, halen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten Bass'ı Kabil Büyükelçiliğine aday gösterdiği belirtildi. Senato Genel Kurulu'un onaylamasının ardından yeni görevine başlayabilecek Büyükelçi Bass'ın yerine gelecek yeni ismin kim olacağı henüz açıklanmadı.

John Bass, Ankara'ya Trump'ın selefi Barack Obama'nın aday göstermesiyle Ekim 2014'te büyükelçi olarak gönderilmişti.

Yapılan açıklamada yeni büyükelçinin dünyanın en büyük büyükelçiliği olan Kabil'de milyarlarca euroluk bütçesi ve ABD'li, Afgan ve diğer ülkelerden 3 bin personelden sorumlu olacağı belirtildi.

ABD'nin NATO kapsamında Afganistan'da halen 8 bin 400 askeri görev yapıyor. Terörle mücadele için bu sayıya 5 bin askerin daha eklenebileceği belirtiliyor.

Beyaz Saray, Büyükelçi Bass'ın on yıllardır ABD yönetimine terörle mücadele, Irak, Suriye ve Ortadoğu'daki mevcut istikararsızlığın sona ermesi konularında destek verdiğini, müttefikleri ve mevcut kaynakları teşvik ettiğini duyurdu.

Gazetecilik kökenli olan Bass, 2009-2012 yılları arasında ABD'nin Gürcistan Büyükelçisi idi.

1964 doğumlu deneyimli diplomat Syracuse Üniversitesi'nden mezun ve 2004-2005 yıllarında da dönemin ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin Avrupa ve Avrasya konularında özel danışmanı olarak görev yaptı.

Bass son olarak Büyükada'da gözaltına alınıp sonrasında tutuklanan insan hakları savunucularına destek vermiş ve Bass'ın, Uluslararası Af Örgütü'nün ofisine yaptığı ziyaretin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı.

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DW/AFP/MK,BK