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Dünya

ABD Büyükelçisi Suriye'den ayrıldı WASHINGTON (A.A)

06 Şubat 2012 19:17

-ABD Büyükelçisi Suriye'den ayrıldı WASHINGTON (A.A) - 06.02.2012 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'daki Büyükelçiliğin kapatılmasının ardından Şam Büyükelçisi Robert Ford ve diğer 17 diplomatın Suriye'den ayrıldığını bildirdi. Bakanlık yetkilileri, Ford'un gün içinde Suriyeli yetkilileri ülkeden ayrılacağı konusunda bilgilendirdiğini, iki diplomatın havayoluyla, diğerlerinin de karayoluyla Ürdün'e gittiğini belirtti. Diplomatların ABD'ye döneceği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland da yaptığı yazılı açıklamada, Ford'un halen "Suriye ve halkının" elçisi olduğunu, Ford'un, Suriye muhalefetiyle temasını devam ettirerek ve Suriye halkının barışçı siyasi geçiş arayışını destekleyerek bu ülkeyle ilgili çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen ay, Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetiminin elçiliğin güvenliğini artırmaması halinde elçiliğini kapatacağı uyarısında bulunmuştu.

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