ABD Büyükelçisi Ricciardone'den AKP'ye sürpriz ziyaret

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, AKP Genel Merkezi'ne geldi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında hükümet için sert mesajlar yayınlayan Ricciardone’nin bu ziyaretinin AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu’nun toplanmasına denk gelmesi dikkat çekti.



Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın bir ay önce yatırım ve ticaret konularında görüştüğünü ve bu görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Riccardone, G8 zirvesinin de iki gün önce başladığını, zirvede ülke liderlerinin konuştuğunu söyledi.

G8 zirvesinde liderlerin yatırım ve ticaret konularını görüştüklerini, ABD olarak buna da büyük önem verdiklerini vurgulayan Riccardone, AK Parti'nin üst düzey yetkilileriyle görüşmelerinin de devam ettiğini ve devam edeceğini ifade etti.

Ricciardone, "Türk demokrasisine olan güvenimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bizim, ifade özgürlüğü, demokratik toplantı özgürlüğü konusunda aramızda bir görüş farkı yok. Ben inanıyorum ki ilişkilerimiz hala güçlü ve sağlıklı. ABD olarak Türk demokrasisine güveniyoruz, Türk halkı ve hükümeti ile ilişkimiz devam ediyor. Biz, bu süreçte aranızda olmaya devam edeceğiz. ABD'nin bu dost ülkesine önem veriyoruz. Hem iş dünyası hem turizm alanında ortak çıkarlarımızın olduğu bu ülkeyle ilişkilerimiz devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruları da cevaplayan Ricciardone, "Görüşmelerimizi yüksek düzeyde bir prensibe dayalı olarak gerçekleştirdik. ABD'nin Türk demokrasisine olan güvenini yineledik. İfade özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğü açısından güvenimizi tekrarladık" yanıtını verdi.