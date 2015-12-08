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ABD Büyükelçisi: Biz haberi yapanın değil, bilgiyi sızdıranın peşine düşeriz

ABD Büyükelçisi John Bass, Cumhuriyet gazetesini ziyaret etti

08 Aralık 2015 09:42

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e destek için gazeteyi ziyaret eden ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) belgelerini sızdıran Edward Snowden örneğini vererek, "ABD kanununu ihlal ettiği için Snowden’ın peşine düştük. Ancak Snowden’ın açıkladığı bilgileri haber yapan ABD’li gazetecileri yargılamadık" dedi.

ABD olarak ifade özgürlüğünün güçlenmesi için desteklerini sürdürecekleri mesajı veren Bass, “ABD’de tanıdığım biri, bana bir gün şu sözü söyledi, ‘Gazeteciliğin misyonu, zorda olanı rahata eriştirmek, rahatta olanı da zora sokmaktır.’ Ben de gazetecilerden soru alan bir kişi olarak, bazen politikalarımız sıkça eleştirildiğinde rahatsız olabilirim, ama o zamanlarda da kendime iyi gazeteciliğin uygulandığını söylüyorum” diye konuştu. 

Cumhuriyet’e destek verdikleri için ikiyüzlülükle suçlanmdıklarını söyleyen Bass, şöyle devam etti:

“Çünkü biz Amerikan hükümeti olarak Edward Snowden’a karşı hukuki işlemleri sürdürmekteyiz. Buradaki argüman şu, ‘biz tutarlı davranmıyoruz, çünkü gizli belgeleri ortaya çıkardığı için Bay Snowden’a karşı hukuki işlem sürdürüyoruz, ama Türkiye’de de bu editoryal kararı verdiği için başka bir gazeteye desteğimizi sunuyoruz.’ Benim cevabım da şu oluyor: ‘Evet biz ABD kanununu ihlal ettiği için Snowden’ın peşine düştük. Ancak Snowden’ın açıkladığı bilgileri haber yapan ABD’li gazetecileri yargılamadık. Aynı şekilde birkaç yıl önce Bay Manning tarafından açıklanmış hassas bilgilerden dolayı ABD’li gazeteciler hakkında hukuki işlem başlatmadığımız gibi...”

“Çünkü biz Amerikan hükümeti olarak Edward Snowden’a karşı hukuki işlemleri sürdürmekteyiz. Buradaki argüman şu, ‘biz tutarlı davranmıyoruz, çünkü gizli belgeleri ortaya çıkardığı için Bay Snowden’a karşı hukuki işlem sürdürüyoruz, ama Türkiye’de de bu editoryal kararı verdiği için başka bir gazeteye desteğimizi sunuyoruz.’ Benim cevabım da şu oluyor: ‘Evet biz ABD kanununu ihlal ettiği için Snowden’ın peşine düştük. Ancak Snowden’ın açıkladığı bilgileri haber yapan ABD’li gazetecileri yargılamadık. Aynı şekilde birkaç yıl önce Bay Manning tarafından açıklanmış hassas bilgilerden dolayı ABD’li gazeteciler hakkında hukuki işlem başlatmadığımız gibi...”

Büyükelçi Bass daha sonra Haber Merkezi’nde muhabir, foto muhabiri ve editörlerle buluştu. Bass gazetenin haber ekibine, “Çok yoğun bir gün olduğuna eminim. Çünkü Türkiye’deki her gün medya açısından yoğun bir gün. Yarınki haberlerinizi okumayı dört gözle bekliyorum” diyerek şöyle devam etti: “İyi gazetecilik bazen toplumda belli bir kesimin bilinmesini istemediği bilgilerin topluma açık edilmesi anlamına gelir. Gazetecilerin yaptığı bu iyi çalışmaların ABD Hükümeti’ni rahatsız ettiği durumlarda bile yapılması gerekir. Bazen yaptığınız çalışmaların sizi baskıya uğrattığını düşünebilirsiniz. Ancak bizler sizin yaptığınız çalışmalara gerçekten inanıyoruz.”

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