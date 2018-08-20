ABD Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı | AKP: Açık bir provokasyon Cumhurbaşkanlığı: Kaos girişimi

Ankara'da ABD Büyükelçiliği binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, güvenlik kulübesinin camına isabet etti. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı bulunan binadaki olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Atatürk Bulvarı üzerinde, saat 05.00 sıralarında seyir halindeki bir araçtan, ABD Büyükelçilik binasına doğru ateş açıldı. Kurşunlardan biri güvenlik kulübesinin camına isabet ederken, araç hızla bölgeden uzaklaştı.

Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Aracın plakasını belirleyen polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Boş kovanlar toplandı

CNN Türk'te yer alan habere göre, büyükelçiliğin 6 numaralı kapısı önünde gerçekleşen saldırıda, beyaz bir otomobilden geldiği tespit edilen 4-5 el silah sesi duyuldu.

Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi. Civarda arama başlatan ekipler, boş kovanları da muhafaza altına aldı.

AKP Sözcüsü Çelik: Devletimizin güvencesi altındadır

Saldırıyla ilgili AKP’den ilk açıklama parti sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

Çelik, “ABD Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı açık bir provokasyondur. Büyükelçilikler devletimizin güvencesi altındadır” dedi.

Ankara Valiliği: Nizamiye girişine ateş edildi

Ankara Valiliği'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Büyükelçiliğin nizamiye girişine ateş edildiği ve 3 merminin camlı bölüme isabet ettiği belirtildi:

“20.08.2018 günü saat 05.30 sularında, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir.

“Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır. Olaya ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.”

Büyükelçilikten açıklama

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer ise saldırıya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Bu sabah erken saatlerde elçiliğimize yönelik bir 'güvenlik hadisesi' yaşanmıştır. Herhangi bir yaralanma yok ve detayları araştırıyoruz. Türk polisine hızlı destekleri için teşekkür ederiz.”

Cumhurbaşkanlığı: Kaos yaratma girişimi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'da "ABD büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu silahlı saldırıya ilişkin olarak "Araç ve araç içindekilere ulaşılmaya çalışıyor. Yaşanan bu olay bir provokasyondur" dedi.