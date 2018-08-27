ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e çıktı

ANKARA, (DHA) - ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği\'ne araç içinden 6 el ateş edilmesiyle ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 5\'e yükseldi.

ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği\'ne ateş eden ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Ahmet Çelikten ile Osman Gündaş\'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgusu sürerken, önceki gün 2 kişinin daha gözaltına alınmasından sonra bugün de olayla bağlantısı olduğu öne sürülen 1 kişi yakalandı. Elçiliğe ateş açılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5\'e çıktı. Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce kurulan özel ekip tarafından olayın tüm detaylarının araştırıldığı, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. Gözaltı süreleri uzatılan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Öte yandan daha önce Osman Gündaş\'ın patronu olan ve FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen kişi ve olayda kullanılan silahı temin ettiği belirlenen kişi gözaltına alınmıştı.

6 KOVAN BULUNDU

ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği\'ne, 20 Ağustos günü saat 05.30 sıralarında, beyaz araçta bulunan 2 kişi tarafından silahla ateş açılmıştı. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye 1, büyükelçiliğin demir kapısına 3 mermi isabet etmişti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonucu 6 boş kovan bulunmuş, bu kovanlar balistik incelemeye gönderilmişti.