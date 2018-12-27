ABD Büyükelçiliği'nden vize açıklaması

ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın, hükümeti kısmen kapatmasının ardından Türkiye'deki temsilciliklerinde vize hizmetinin nasıl devam edeceği konusunda açıklama yaptı. Elçiliğin Twitter hesabının düzenli olarak güncellenmeyeceği belirtilen açıklamada vize hizmetlerinin İstanbul ve Ankara'daki ABD temsilciliklerinde devam edeceği kaydedildi

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"ABD’de federal hükümetin ödenek yokluğundan dolayı kısmen kapanması nedeniyle bu hesap düzenli olarak güncellenmeyecektir. Acil emniyet ve güvenlik bilgileri hariç, tüm işlemler yeniden başlayana kadar bu hesabı güncellemeyeceğiz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

ABD’de federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanmasına karşın, vize hizmetleri ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nda; ABD vatandaşlık hizmetleri ise ABD Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğu’nda devam edecektir" ifadelerine yer verildi.