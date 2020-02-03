ABD Büyükelçiliği'nden Koronavirüs kaynaklı seyahat uyarısı

ABD Büyükelçiliği, Koronavirüs salgınına ilişkin bir seyahat uyarısı yayımladı. Uyarıda Çin'e seyahat edenler ya da ABD'ye gerçekleştireceği seyahatten önce Çin'e uğrayacak kişilere 14 gün bekleme çağrısı yapıldı.

ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kendi vatandaşlarına yaptığı Çin seyahat uyarısını da Türkçe'ye çevirerek Çin'e seyahat edecek ya da etmiş olan kişilere ABD'ye giriş öncesi uyarı yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ABD’ye giriş yapacakları tarihten önceki 14 gün zarfında Hong Kong ve Macau hariç olmak üzere #Çin’de bulunan yabancıların ABD’ye girişleri, ABD Başkanı’nın yaptığı Resmi Duyuru çerçevesinde askıya alınmış bulunmaktadır.

Çin’de ikamet ediyorsanız; son zamanlarda Çin’e seyahat etmişseniz ya da ABD’ye gerçekleştirmeyi planladığınız seyahatten önce Çin’e seyahat etmeyi düşünüyorsanız, vize görüşmenizi Çin’den çıkış yaptığınız tarihten 14 gün sonraya ertelemenizi öneririz"