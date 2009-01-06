ABD, büyük vergi indirimi planlıyor

ABD başkanlık seçimi galibi Demokrat Partili Barack Obama’nın, ekonomik destek önlemleri kapsamında, şirketlerin ve orta sınıfın yararlanacağı 310 milyar dolarlık bir vergi indirimi için Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili Kongre üyelerinden destek aradığı belirtildi.



Demokrat Parti yetkilileri, Obama’nın planı görüşmek üzere iki partinin Kongre liderleriyle bugün görüşeceğini söylediler.



Bir Demokrat yetkili, destek paketiyle, şirketlere ve orta sınıf çalışanlara, ABD’nin 775 milyar dolarlık kurtarma paketinin yüzde 40’ı olan 310 milyar dolar tutarında vergi indirimleri getirileceğini belirtti.

