ABD bu yıl silahtan 32 milyar dolar kazandı

Silahlı cinayetlerin faturası 163 milyar dolar

Amerikan The New York Times gazetesi, George Bush yönetiminin ağırlıklı olarak Ortadoğu'ya yaptığı silah satışını, kuzey Afrika, Asya, Latin Amerika, Avrupa ve Kanada'da genişlettiğini yazdı.Gazetenin haberinde, ABD'nin 2005'de toplam 12 milyar dolarlık olan silah ve diğer askeri teçhizat dış satışının bu yıl 32 milyar doları aştığı kaydedildi.Haberde, Bush yönetiminin Irak ve Afganistan'ı yeniden silahlandırması ve Kuzey Kore ile İran'ı kontrol altına alma hedefiyle dış silah satış alanını genişlettiği belirtilerek, ABD'nin silah satışlarının tanklar, helikopterler, savaş uçaklarından füzeler, uzaktan kumandalı uçaklar ve savaş gemilerine kadar genişlediğinden bahsedildi.Gazeteye göre, Hava Kuvvetlerinde çoğu silah satışının düzenlenmesinden sorumlu olan Bruce Lemkin, kendileri için söz konusu olanın silah satışı değil, "dünyayı daha güvenli hale getirmek" olduğunu söyledi.Irak'ın son iki yılda 3 milyar doları aşan silah anlaşmaları yaptığı ve 7 milyar dolarlık daha askeri teçhizat almayı planladığı anlatılan haberde, Savunma Bakanlığı kayıtlarına dayanılarak, dünyanın en büyük silah tedarikçisi Washington'ın, Afganistan hesabına 10 milyar doları aşan askeri teçhizat ve silah satın alma konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.Haberde, Körfez bölgesinde yeniden silahlanmadaki canlanmanın çoğunun İran'a yönelik endişelerden kaynaklandığı ileri sürülerek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 16 milyar dolarlık ABD yapımı füze savunma sistemine sahip olmayı düşündüğü, Suudi Arabistan'ın Washington'dan bu yıl en az 6 milyar dolarlık silah satın alma konusunda anlaşmaya vardığı, bunun 1993 yılından bu yanaki en yüksek miktar olduğu belirtildi. İsrail'in de ABD'den silah ve askeri teçhizat siparişlerini artırdığı bildirildi.ABD'nin Asya'daki müttefiklerinin de Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemeleri üzerine ABD'den daha fazla askeri teçhizat aldığı kaydedilen haberde, sadece Güney Kore'nin bu yıl, 1.1 milyar dolarlık silah anlaşması imzaladığı belirtildi.Savunma Bakanlığının ağustos sonu itibariyle satış verilerine dayanılan haberde, ABD'yi önde gelen silah tedarikçisi kabul eden yeni ülkeler Arjantin, Brezilya, Hindistan, Irak, Fas, Pakistan ve eski Sovyet cumhuriyetlerinden Azerbaycan ve Gürcistan olarak sıralandı. Haberde, bu ülkelerin 2001'den 2004'e kadar Bush yönetimiyle 870 milyon dolarlık silah anlaşmaları imzaladığı, ancak bu rakamın son 4 mali yılda 13.8 milyar dolara çıktığı vurgulandı.Bu arada haberde, Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komisyonunun başkanı Cumhuriyetçi Parti'den Howard Berman'ın, Irak'ın kendini savunmasına yardımı olanlar gibi yapılan çoğu silah satışını desteklemesine rağmen, bu artışın silah yarışı döngüsüne, sonunda da istikrarın azalmasına yol açacağına ilişkin endişelerini dile getirdiği kaydedildi.