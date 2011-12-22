-ABD bu yıl Afganistan'dan 10 bin asker çekti WASHİNGTON (A.A) - 22.12.2011 - ABD'nin, Başkan Barack Obama'nın talimatı çerçevesinde bu yıl Afganistan'dan 10 bin askerini çektiği bildirildi. Amerikalı yetkililer, Afganistan'da haziran ayında 101 bin olan Amerikan askeri sayısının artık 91 bine düştüğünü söyledi. Askerlerin geri çekilmesinin, Amerikan ordusunun, 2014 yılının sonunda uluslararası ittifak güçlerinin muharip görevlerinin sona ermesi ve ülkenin güvenliğinin Afgan güçlerine devredilmesi planının ilk aşaması olduğu kaydediliyor. Amerikan ordusu geçen hafta da koruma görevi olanlar hariç, Irak'taki askerlerinin tamamını çekmişti.