ABD bu iki şüpheliyi arıyor

ABD'nin Boston kentindeki maraton saldırısıyla ilgili iki şüphelinin görüntüsü yayınlandı. Halktan ihbar beklediklerini açıklayan FBI, "Zanlılar tehlikeli olabilir" uyarısı yaptı.



ABD'nin Boston kentinde 3 kişinin ölümüne ve 150'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili soruşturma yürüten Federal Soruşturma Bürosu (FBI), iki şüpheliye ait kamera kayıtlarını basınla paylaştı.

FBI'ın basınla paylaştığı görüntülerde biri siyah, diğeri beyaz şapka takan ve sırt çantaları olan şüpheliler, saldırının meydana geldiği bitiş çizgisine yakın bir noktada görülüyor.

Soruşturmayı yürüten FBI yetkilisi Richard DeLauriers, iki şüpheliye ait görüntünün Pazartesi, patlamadan hemen önce alındığını söyledi. DeLauriers, zanlıların kimliklerini ise hala tespit edemediklerini belirtti.

Şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdüren FBI, ABD halkından yardım isterken, uyarıda bulunmayı da ihmal etti.

"Zanlılar tehlikeli olabilir" uyarısı yapan ABD'li yetkililer, şüphelilerin silahlı olabileceğini ve müdahalenin polise bırakılması gerektiğini belirtti.