ABD: Bu alçak saldırının soruşturulmasına yardım etmeye hazırız

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara’da suikastla öldürülmesi sonrası ABD’den bir açıklama daha geldi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya ve Türkiye’ye soruşturma sırasında yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı.

DUVAR’da yer alan habere göre Kerry, “Rusya ve Türkiye’ye, aynı zamanda bütün diplomatların ülkelerini dünya çapında güvenli bir şekilde temsil etme hakkını da hedef alan bu alçak saldırının soruşturması sırasında yardım etmeye hazırız” ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı, Karlov’un ailesine ve Rusya halkına başsağlığı diledi.

Kirby: Kınıyoruz

Karlov'un Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir resim sergisinin açılışında silahlı saldırıya uğraması üzerine ABD'den ilk gelen açıklamada saldırının kınandığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Kaynağı ne olursa olsun, bu şiddet eylemini kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Kirby, dualarının Rus Büyükelçi ve ailesiyle olduğunu ifade etti.

“Rusya ve Türkiye saldırıyı birlikte soruşturmalı”

Rusya parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkan Birinci Yardımcısı Frants Klintseviç, Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik saldırının Rusya ve Türkiye tarafından birlikte soruşturulması gerektiğini söyledi.

Klintseviç, Ankara'nın gereken güvenlik önlemlerini almadığını da vurguladı.

Klintseviç, "Türk güvenlik güçlerinin büyük bir hatası var. Türkiye'de yaşanan son saldırıların ardından ve Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak her ihtimale karşı böyle bir üst düzey diplomatın korunması için gerekli önlemler alınmalıydı" dedi.