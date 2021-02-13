ABD, Britanya'nın Julian Assange'ı iade etmeme kararına itiraz etti

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ABD, Britanya'nın Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ı iade etmeme kararına itiraz etti.

İtiraz kararı, Joe Biden yönetiminin de kendisinden önceki Trump yönetimi gibi Assange'ın ABD'de casusluk suçlamalarından yargılanması için girişimlerini sürdüreceğinin sinyallerini verdi.

ABD Adalet Bakanlığı, cuma günü gerekli belgeleri sunarak Britanya'da mahkemenin 4 Ocak'ta aldığı "Assange'ın akıl sağlığı problemleri olduğu ve iadesinin intihar riski yaratacağı" kararına itiraz etti.

AFP'ye konuşan bir bakanlık sözcüsü, "Evet, itirazımızı sunduk ve iade talep etmeye devam edeceğiz" dedi.

Geçen hafta sivil özgürlükler ve insan hakları gruplarından oluşan bir koalisyon, Joe Biden yönetiminden sürecin basın özgürlüğüne tehdit oluşturduğunu belirterek karara itiraz etmemesini talep etmişti.

Assange, mevcut olarak Britanya'daki Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. İade edilmesi durumunda casusluk suçlamalarından yargılanacak olan Wikileaks kurucusu, ABD'de 175 yıla kadar hapis cezası alabilir.