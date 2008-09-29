ABD borsalarında tarihi düşüş

Wall Street tarihinin en kötü günlerinden birini yaşarken, S&P 500 endeksi yüzde 7.2 ile 1987 yılında bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Dow Jones yüzde 4.4, teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq da yüzde 6 oranında geriledi.

Dünyanın en büyük borsalarından hisselerin işlem gördüğü MSCI World Indeks ise 38 yıllık tarihinin en sert düşüşünü yaptı ve yüzde 5.9 geriledi.

Brezilya'da şok

ABD'nin yardım paketini reddetmesi ile birlikte yaşanan düşüşten Brezilya Borsası da nasibini aldı. Borsadaki yüzde 10'luk düşüşün ardından işlemler durduruldu.



Petrol fiyatları yerle bir

Piyasadaki şok petrolü de vurdu. Yatırımcıların sert satışları ile birlikte petrol bir anda 11 dolar birden düştü.