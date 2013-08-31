T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD borsalarında büyük düşüş

New York borsası, ayın son işlem gününü sert düşüşle tamamlayarak, 2012 mayısından bu yana en kötü performansını yaşadı

31 Ağustos 2013 13:54

New York borsası, Suriye gerginliğinin tırmanmasıyla ayın son işlem gününü düşüşle tamamlayarak, 2012 mayısından bu yana en kötü performansını yaşadı. Dışişleri Bakanı John Kerry'nin sert konuşmasıyla ABD borsaları büyük düşüş yaşadı.

Ağustos ayında, Dow Jones Sanayi Endeksi ortalama yüzde 4, Standard & Poor's 500 Endeksi ortalama yüzde 3 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi ortalama yüzde 1 düşüş yaşadı.

New York borsasında dün, önceki kapanışa göre Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,21 azalarak 14.810,31 puana düştü. Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,32 değer kaybederek 1.632,97 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,84 azalarak 3.589,87 puana geriledi.

ABD S&P 500 endeksi bu düşüşle son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi.


Kerry'nin konuşması sert düşürdü


ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Amerikan istihbarat raporlarının Suriye’de rejimin kimyasal silah kullandığından şüphesi olmadığını söyleyerek olası müdahale öncesi savaşın çerçevesini çizmesi ABD borsalarında sert düşüşlerin önünü açtı.

ETİKETLER

borsanew yorkabdsuriyedüşüş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24