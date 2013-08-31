ABD borsalarında büyük düşüş

New York borsası, Suriye gerginliğinin tırmanmasıyla ayın son işlem gününü düşüşle tamamlayarak, 2012 mayısından bu yana en kötü performansını yaşadı. Dışişleri Bakanı John Kerry'nin sert konuşmasıyla ABD borsaları büyük düşüş yaşadı.
Ağustos ayında, Dow Jones Sanayi Endeksi ortalama yüzde 4, Standard & Poor's 500 Endeksi ortalama yüzde 3 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi ortalama yüzde 1 düşüş yaşadı.
New York borsasında dün, önceki kapanışa göre Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,21 azalarak 14.810,31 puana düştü. Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,32 değer kaybederek 1.632,97 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,84 azalarak 3.589,87 puana geriledi.
ABD S&P 500 endeksi bu düşüşle son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Kerry'nin konuşması sert düşürdü
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Amerikan istihbarat raporlarının Suriye’de rejimin kimyasal silah kullandığından şüphesi olmadığını söyleyerek olası müdahale öncesi savaşın çerçevesini çizmesi ABD borsalarında sert düşüşlerin önünü açtı.