ABD borsaları seçim sonrası sert yükseldi

Dow Jones endeksi yüzde 2,13, S&P 500 endeksi yüzde 2,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,64 değer kazandı.

New York borsasında endeksler, ABD Kongre seçimlerinin ardından sert yükseldi.



Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 2,13 artışla 26.180,30 puana, S&P 500 endeksi yüzde 2,12 kazançla 2.813,89 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,64 primle 7.570,75 puana çıktı.



Dün yapılan ABD Kongre seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhuriyetçiler Senato'daki çoğunluklarını korurken, Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü Demokratlar ele geçirdi.



Piyasaların seçimlerden beklenen sonucun çıkmasıyla rahatladığına işaret eden analistler, Demokratların ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı ticaret politikalarını sınırlayabileceği beklentisinin de iyimserliği tetiklediğini belirtiyor.