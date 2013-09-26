ABD, BM silah anlaşmasını imzaladı

ABD, konvansiyonel silahların ticaretine düzenleme getiren BM Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmaya imza koyan ülke sayısı 91'e yükseldi. Kerry'nin imzasının ABD'daki silah lobilerini kızdırdığı söyleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşma kendi güvenliğimizi sağlamlaştırıyor ve küresel güvenliği inşa ediyor. Hem de her ülkenin kendini savunmasını sağlayan meşru uluslararası silah ticaretini engellemeden" dedi.

Anlaşma, imzacı ülkelere silah ticaretini kontrol etmek için ulusal düzenlemeler gerçekleştirmesini öngörüyor. Ancak silahların ülke içindeki kullanımını serbest bırakıyor. Anlaşma geleneksel silahları kapsıyor. Bunlar arasında tanklar, savaş uçakları, helikopterler, aynı zamanda füze sistemleri ve hafif silahlar da var. Bu silahların ticareti üç şekilde yasaklanıyor; bir ülkeye uygulanan ambargo sırasında, soykırım veya insanlığa karşı suç işlendiği takdirde ve sivillere karşı kullanılması halinde.

Anlaşmayı ABD'den önce 90 ülke imzaladı. Anlaşmanın "başarısı" dünyanın en fazla silah ticareti yapan ülkelerinin imzalamasında yatıyor. Dünyadaki bütün silahların dörtte üçü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 5 ülke ve Almanya tarafından üretiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin katılımı ile ATT'ye imza atan ülkeler sayısı 91 olurken, Türkiye'de bu anlaşmaya taraf ülkeler arasında yer alıyor.

Cumhuriyetçiler karşı

ABD ilk adımı attı, ancak anlaşmanın Senato'nun onayından da geçmesi gerekiyor.

Dünyanın en büyük silah ihracatcısı konumunda bulunan ABD'de Cumhuriyetçi Partilileri ile silah lobileri anlaşmaya karşı duruyor. Kerry'in imzasından sonra Kongre'nin de anlaşmayı onaylaması gerekiyor. İç politikada yeni bir tartışmaya yol açması beklenen anlaşma konusunda, güçlü silah lobisine karşı Obama hükümetinin direnmesi gerekeceği belirtiliyor.

Silahlanma hakkını etkilemiyor

Bazı senatörler Amerikan vatandaşlarının silahlanma hakkının elinden alınacağı görüşünde. Anlaşmayı imzalayan ABD Dışişleri Bakanı Kerry ise aksini düşünüyor. Anlaşmaya imzasından sonra açıklama yapan Kerry, atmış olduğu imza ile Anayasa'nın 2. maddesinde yer alan ve ABD vatandaşlarının silah edinme hakkına bu yeni sürecin herhangi bir kısıtlama getirmeyeceğini söyledi.

Dünyadaki bütün silahların üçte biri ABD'de üretiliyor.