T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, BM göçmen ve mülteci anlaşmasından çekildi

ABD, çekilmeye gerekçe olarak politikasının ters düşmesini gösterdi

03 Aralık 2017 22:34

Amerika Birleşik Devletleri, politikalarının ters düşmesi gerekçesiyle göçmen ve mülteci durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinden çekildiğini duyurdu.

ABD'nin BM misyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin BM misyonu bugün, BM Genel Sekreterine ABD'nin Göçle İlgili Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katılımını sona erdirdiğini bildirdi. New York Bildirgesi, ABD göçmen ve mülteci politikalarıyla ve Trump yönetiminin göçmenlik prensibiyle bağdaşmayan çok sayıda hüküm içeriyor. Sonuç olarak Başkan Trump, 2018 yılında BM'de uluslararası bir mutabakat sağlanana dek, sözleşme sürecine ABD'nin katılımının durdurulmasına karar verdi" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Amerika'nın dünya genelindeki göçmen ve mültecilere destek verme konusundaki çalışmalarından gurur duyduğunu belirterek, "Göç politikaları konusundaki kararlarımız her zaman Amerikalılar tarafından alınmalı" dedi.

BM Genel Kurulu, 2016 yılında mülteci haklarının korunması, mültecilerin yeniden yerleştirilerek, eğitim ve iş olanaklarına ulaşımlarının sağlanmasını içeren New York Mülteci ve Göçmenler Bildirgesi'ni oy birliğiyle kabul etmişti.

Donald Trump'ın "America First" politikası kapsamında ABD, eski Başkan Barack Obama yönetimi tarafından imzalanan Paris İklim Sözleşmesi de dahil olmak üzere çeşitli küresel sözleşmeden çekildi.

ETİKETLER

ABDgöçmenanlaşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24