-ABD BİRLİKLERİNİN IRAK'TAN ÇEKİLMESİ WASHINGTON (A.A) - 22.08.2010 - ABD'li yetkililer, ülkelerinin Irak'taki muharip güçlerini çekmesinden sonra, askerlerin öncülüğündeki ABD-Irak ilişkilerinden, sivillerin öncülüğündeki normal ilişkilere doğru 3-5 yıllık bir geçiş dönemi öngörüyor. AP'nin haberine göre Başkan Barack Obama yönetimi yetkilileri, bu geçiş dönemi için ülkede bulundurulacak diplomatların, bu amaca yönelik iyi bir hazırlık içerisinde bulunduklarını belirtiyor. Sayıları 300 dolayında olan bu küçük diplomat ordusunun, geçiş döneminde karşı karşıya bulunduğu önemli görevler arasında, hükümetin kurulması çalışmalarında siyasetçiler arasında ortaya çıkan derin görüş ayrılıkları, Arap-Kürt toprak anlaşmazlıkları, yabancı sermayenin çekilmesi, hükümet hizmetlerinin yaygınlaştırılması, ABD-Irak ilişkilerinin normalleştirilmesi yer alıyor. ABD'nin Bağdat'tan yeni ayrılan Büyükelçisi Christopher Hill bir açıklamasında, Irak'ı parlak günlerin beklediğini ancak önemli sorunlardan birinin ''Sünni-Kürt-Şii gerginliği'' olduğunu, bu gruplar arasında bir ''güvensizlik dağı'' bulunduğunu ifade etti. ABD'nin Irak'taki diplomat ordusunun başında ise, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinden, Irak Büyükelçiliğine atanan James Jeffrey olacak. Küçük diplomat ordusunun güvenliği ABD Dışişleri Bakanlığının sorumluluğunda olacak ve bu güvenlik, yaklaşık 7 bin kişilik özel güvenlik birimince sağlanacak. Bu özel güçler, Ekim 2011'den itibaren Irak polisinin eğitimine de destek verecek. Öte yandan ABD'nin muharebe operasyonlarını resmen Iraklı güçlere devredeceği 31 Ağustostan sonra ülkede kalacak olan 50 bin asker de, Irak güvenlik güçleri için danışmanlık ve eğitim verecek, diplomatlar için güvenlik ve ulaşım sağlayacak. Bu güçler de 31 Aralık 2011'de ülkeden tamamen çekilmiş olacak.