ABD, birliklerini Türkiye sınırına yaklaştıran Suriye'yi uyardı

T24 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye'nin askeri birliklerini Türkiye sınırına sevketmiş olmasını 'kaygı verici' bir gelişme olarak niteledi ve muhtemel bir çatışma yaşanabileceği konusunda uyardı.



Clinton, askeri sevkıyatın Türkiye ile bir çatışma yaşanması riskini artırdığını ve bunun mültecilerin durumlarını daha da kötüleştireceğini söyledi.



"Eğer haberler doğruysa, bu saldırgan tavır Suriye'nin mülteci sorununu şiddetlendirmekten başka bir işe yaramaz" diyen Clinton, Suriye güçlerinin şimdilik yalnızca kendi vatandaşlarına yönelen saldırılarına ve provokasyonlarına son vermemesi durumunda, sınır çatışmaları riskinin artacağını da ifade etti.



Suriye ordusuna ait tanklar ve keskin nişancıların Türkiye sınırı yakınındaki Kirbet el-Juz köyü yakınlarına yerleştikleri ve köyde yaşayanların Türkiye'ye kaçtıkları bildirilmişti. Ülkede rejim karşıtı gösterilerin başladığı Mart ayından bu yana 1,300'ü aşkın kişinin öldüğü, binlerce kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığı haber veriliyor.



Cumhurbaşkanı Beşar Esad yanlıları ve güvenlik güçleriyle hafta başında yaşanan çatışmaların ardından Humus ve Hama da dahil olmak üzere bazı Suriye kentlerinde genel grev ilan edildi.



Suriye'den kaçan muhaliflerin büyük bir kısmı Türkiye sınırını geçerken, bazıları ise Suriye topraklarında kalma isteğiyle sınırın Suriye tarafında kamp kurdular.





Suriye Büyükelçisi Dışişleri'nde



Öte yandan, Suriye'nin Ankara Büyükelçisi Abdullah Derdari'nin, Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriye mevkidaşı Velid Muallim ile telefonla görüşmesinin ardından, Derdariy ile de Dışişleri Bakanlığında bir görüşme yapıldı.



Kaynaklara göre, görüşmede, Muallim ile yapılan görüş alışverişi çerçevesinde Suriye'deki son gelişmelerle ilgili bilgi alındı.





