'ABD bilerek El Kaide'yi vurmuyor' iddiası

Afganlar, ABD'nin Pakistan'daki El Kaide üslerinin yerlerini bildiğini, ancak daha geniş küresel hedefler için bu ülkedeki varlığını haklı çıkarmak amacıyla istikrarsız bir Afganistan istediğinden, bu üsleri vurmadığına inanıyor.



Resmi Anis gazetesinin haberinde, ABD'nin her zaman militanlara her nerede olursa olsunlar saldıracağını söylediği, ancak gerçekte bunu yapmadığı belirtilerek, "Afgan halkı uzun süredir yabancıların, özellikle İngiltere ve ABD'nin bu tür iddialarından şüphe ediyor ve terörizm ile El Kaide'yi yok etme konusundaki güvenleri azaldı" denildi.



Haberde, "kimsenin, Taliban'ın eğitim gördüğü ve silahlandığı bölgeler ortadan kaldırılana kadar Afganistan'da istikrar ve barışın yeniden inşa edileceğine inanmadığı" kaydedildi.



Anis gazetesi, Afganların, Washington yönetimin, İran ve Orta Asya'da petrol ve gaz üreticisi ülkelerle sınırı olan Afganistan'ın coğrafi konumu nedeniyle bu ülkedeki askerlerinin varlığını haklı çıkarmak için Afganistan'daki istikrarsızlığın sürmesini istediğine inandığını yazdı.



Afganistan hükümeti, Pakistan'ı Taliban ve El Kaide militanlarını sınırötesi saldırılar düzenlemeleri için eğitmek ve bunlara maddi destek sağlamakla suçluyor.



ABD'nin liderliğindeki koalisyon güçlerinin, 11 Eylül saldırılarının arkasında olduğu söylenen El Kaide liderlerini teslim etmeyi kabul etmeyen Taliban yönetimini devirmesinden yaklaşık 7 yıl sonra örgütün liderleri hala kaçak ya da Pakistan'da saklandıkları sanılıyor.



Afganistan'da 70 binden fazla yabancı asker görev yaparken, Batılı liderler, Afganistan'daki askerlerin çekilmesiyle ilgili takvim belirlemedi.



Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai de son aylarda Taliban direnişçilerine karşı yapılan hava saldırılarının, sivillerin ölümünden başka bir işe yaramadığı eleştirisinde bulunuyor.

