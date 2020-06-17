ABD, Beşar Esad ve eşini yaptırım listesine aldı; Pompeo, "Şam savaşı durdurana kadar devam edeceğiz" dedi

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Şam'a yönelik yeni yaptırımların yürürlüğe girdiğini duyurarak, Suriye hükûmetine çok daha fazla yaptırım uygulanacağını öngördüklerini ifade etti. Yaptırım listesine alınan isimler arasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşinin de bulunduğu açıklandı.

ABD'nin "Sezar Suriye'deki Sivilleri Koruma Yasası" kapsamında Şam'a para akışını durdurmak amacıyla 39 kişi ve kuruma yaptırım uygulanacak. ABD Başkanı Trump, kararı aralık ayında imzalamıştı.

Pompeo, "Yaptırımlar, Esad, Suriye halkına karşı yürüttüğü gereksiz ve acımasız savaşı durdurana kadar durmayacak" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre ABD, hükûmete uyguladığı finansal baskının Şam'ı Birleşmiş Milletler'in anayasa müzakeresi masasına tekrar oturtmasını umuyor.

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