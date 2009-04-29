ABD beklentilerin üzerinde küçüldü

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde, beklentilerin üzerinde yüzde 6,1 daraldı.



Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, daralmaya, ticari faaliyetlerdeki keskin gerileme ve ihracattaki son 40 yıldaki en büyük küçülme yol açtı.



Veriler, ülkenin durgunluktan çıkacağı yönündeki umutları boşa çıkardı.



Ekonomistler, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 5 daralmasını bekliyorlardı.



ABD ekonomisi ilk çeyrekte, yüzde 6,3 daraldığı geçen yılın son çeyreğine neredeyse eş, kötü bir performans sergilemiş oldu.

