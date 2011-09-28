ABD bedava marihuana dağıtıyor

T24 - ABD hükümeti, bir yandan marihuanayı yasaklarken bir yandan da bedava dağıtıyor.



Uyuşturucu kullanmanın ve satmanın yasak olduğu ABD'de, hükümetin 1976 yılında alınan mahkeme kararı doğrultusunda başlattığı 'tedavi amaçlı marihuana temin programı', devam ediyor. Tedavi amaçlı olarak bedava marihuana verilmesini öngören program, ülkenin 40 yıllık uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına tezat oluşturuyor. Ortada bir tezat olmadığını savunan yetkililer, ise artık daha fazla hastanın kabul edilmediğini belirtiyor.



Program başladığında 14 olan 'hasta' sayısı şimdi 4. Bu kişilerden Elvy Musikka adlı Oregon'lu kadın programı savunuyor. 1988 yılında programa dahil olan kadın, marihuananın bir ilaç gibi işe yaradığını savunarak, ''Evimde aspirin bile yok'' diyor.



Program kapsamında kalan 4 'hasta'nın yıllar içinde yaklaşık 265 kilo marihuana aldığı, bunun da sokak fiyatının 500 bin dolar civarında olduğu belirtiliyor.



Program kapsamında kullanılan marihuana, Mississippi Üniversitesi tarafından sağlanıyor.

