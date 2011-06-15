-ABD, BASRA KÖRFEZİNDE ÜS KURUYOR WASHINGTON (A.A) - 15.06.2011 - ABD'nin, Yemen'deki "teröristleri" hedef almak için Basra Körfezi'nde gizli bir CIA üssü inşa etmekte olduğu bildirildi. Associated Press'in aldığı bilgiye göre, hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Yemen'de Amerikan karşıtı bir grubun kontrolü alması ve ABD'nin buradaki El Kaide militanlarına karşı operasyonlarını yasaklaması ihtimaline karşı üssün yapılmasına karar verildi. Yemen'deki El Kaide ile mücadele, ABD'nin Ortak Özel Operasyonlar Komutası tarafından yönetiliyor ve CIA de istihbarat desteği sağlıyor. 2009'dan beri komutaya sınırlı hava saldırıları izni verilmişti ve bu izin son zamanlarda genişletilmişti. Üst düzey bir Amerikalı yetkili, yeni CIA üssünün, El Kaide veya diğer ABD karşıtı güçlerin kontrolü sağlaması halinde destek vereceğini söyledi. Beyaz Saray'ın, bu ihtimale karşı şimdiden Yemen'deki CIA görevlilerinin sayısını da artırdığı belirtiliyor. ABD'nin üssün inşa edilme süresini de hızlandırarak iki yıldan 8 aya indireceği belirtildi. AP, ABD yetkililerinin isteği üzerine üssün yerini yazmadı.